Lazio, Immobile ha il sostegno dei compagni. Luis Alberto: "Sei un esempio, ti aspettiamo" - FT

Qualche ora fa Ciro Immobile ha diffuso un comunicato con cui ha chiarito la propria situazione in merito ai tamponi per il Covid-19. In questi minuti, l'attaccante ha condiviso il messaggio anche con i propri followers di Instagram, che hanno risposto in massa all'appuntamento. Tifosi della Lazio, più o meno famosi, ne hanno approfittato per far sentire la propria vicinanza all'attaccante. Puntuali anche i commenti dei compagni di squadra: il primo è stato Francesco Acerbi che ha chiamato "amore" il suo Ciro, seguito da Akpa Akpro e Nicolò Armini. Il difensore ex Primavera ha voluto sostenere Immobile: "Con te bomber". Più lungo il messaggio di Luis Alberto: "Pazienta fratello. Sei un esempio per tutti, ti aspettiamo per festeggiare i tuoi gol".

