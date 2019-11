Lazio, Immobile rigorista spietato: a caccia di un altro record

Immobile continua ad aggiornare la sua collezione di record. Come un bambino in cerca della figurina mancante, il bomber partenopeo allunga le mani in ogni spazio vuoto del suo album. Ecco allora che, dopo la partita vinta 4 a 0 contro il Torino, Ciro ha messo nel mirino un altro obiettivo: essere il primo di sempre anche dal dischetto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ora Immobile è appena sotto al podio, con 23 penalty insaccati in maglia biancoceleste. Ancora lontano Signori, a quota 38, seguito da Chinaglia con 35 realizzazioni dal dischetto, e poi da Giordano appena sopra di uno rispetto al numero 17 della Lazio. E pensare che, se a Firenze avesse battuto la punta di diamante biancoceleste, forse ora Giordano sarebbe già stato raggiunto. Immobile ha dimostrato di avere la freddezza giusta per calciare dagli 11 metri. Ben 23 rigori segnati su 25 da quando si trova all’ombra del Colosseo, una media realizzativa del 92%. Ecco un altro record da inseguire, per la Lazio e con la Lazio.

LAZIO - CELTIC, IL COMUNICATO DELLA CURVA

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE