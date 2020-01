Lazio, Inzaghi come Maestrelli: l’omaggio del club sui social - FT

Quella che la Lazio sta giocando in questi momenti contro la Sampdoria all’Olimpico è una sfida importante e ricca di emozione per Simone Inzaghi. L’attuale allenatore biancoceleste è alla sua 183esima presenza collezionata da quando è diventato il tecnico della prima squadra della Capitale. Questi numeri lo fanno salire alla stessa posizione di Tommaso Maestrelli, storico allenatore della Lazio dal 1971 al 1976, rimasto nel cuore di ogni tifoso. Il club l’ha omaggiato con un post su Instagram: “Per 183 volte alla nostra guida. Come fece il Maestro. Complimenti mister Simone Inzaghi”.

