Lazio, Inzaghi è il più vincente nella storia biancoceleste: i numeri

Prima calciatore e poi allenatore. Il matrimonio tra Simone Inzaghi e la Lazio scorre ininterrotto - se non per qualche prestito - da 20 anni. Un rapporto che si è consolidato nel tempo, in un periodo che è anche il più florido della storia biancoceleste e che quindi non poteva che incoronare il piacentino a uomo più vincente di sempre della Lazio. Dal suo arrivo nell'estate '99, Inzaghi ha collezionato 7 trofei da calciatore (1 Supercoppa Europea, 1 scudetto, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiane) più 2 da allenatore, ovvero la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus a cui si è aggiunta la Coppa Italia dello scorso mercoledì. Nessuno come lui aveva raggiunto quota 9 successi con la Lazio in questa doppia veste, solo Favalli, Gottardi e Negro (fermi a quota 8, ma solo da calciatori) lo seguono da vicino in questa speciale graduatoria.

L'UOMO DELLE FINALI – Inoltre Simone è anche il secondo allenatore più vincente della Lazio, 2 trofei per lui dietro solo a un imprendibile Eriksson a 9 (eguagliato al primo posto come numero di trofei totali, sempre considerando il doppio ruolo di allenatore/giocatore). Inzaghi ha disputato 3 finali vincendone 2, per il 67% di percentuale di vittorie. Anche qui il tecnico svedese, che ha vinto 6 finali su 7 per l'86% di riuscita, è imprendibile. Dietro di lui hanno vinto una sola finale Petkovic (1 su 2), Mancini, Rossi, Ballardini e Bernardini (tutti al loro unico tentativo). Due finali disputate invece per Pioli (e 2 sconfitte, entrambe contro la Juventus), 1 per Caso e 1 per Flamini, entrambi rimasti a secco di successi. Le statistiche sono riportate da Lazio Page.

