Lazio, Radu è uomo da finale: le statistiche del biancoceleste

Un altro trofeo in casa Lazio, un'altra Coppa Italia da alzare al cielo. C'è chi, in squadra, questa sensazione l'ha vissuta altre volte. L'esperienza di Radu in biancoceleste è stata costellata da diverse gioie, a partire da 10 anni fa: il primo trofeo del giocatore. Dal 2009 al 2019, questo l'arco di tempo che separa la prima dall'ultima coppa stretta tra le mani del rumeno. In questa speciale classifica, ha agganciato Inzaghi (1999-2009). Radu è sicuramente un veterano delle finali, visto che nella storia della Lazio è terzo per minuti giocati in partite di questa importanza: 558 giri di orologio, dopo Favalli (720') e Nesta (630'). Per l'esattezza, è la settima finale giocata: agganciato Nesta. Favalli, Nedved e Mancini sono a quota 8. In totale, la sua bacheca ha visto arrivare tre volte la Coppa italia, due volte la Supercoppa italiana. Insomma, Radu sa cosa vuol dire lottare per questa maglia. E vincere, con questa maglia.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

