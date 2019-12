Lazio, Inzaghi eguaglia Rossi e Pioli: in entrambi i casi fu Champions...

E sono otto. Al 93' chi lo avrebbe detto? Forse solo quell'uomo seduto-– si fa per dire, perennemente in piedi - in panchina e la sua banda di ragazzi immortali. La Lazio della passata stagione è un ricordo sbiadito, questa squadra non molla mai e a Cagliari si è presa la sua ottava vittoria consecutiva in campionato. Non è un record, ma poco ci manca. Come riporta Lazio Page, solamente Sven-Goran Eriksson nel 1998/99 ha fatto meglio del tecnico piacentino collezionando 9 successi di fila tra il 6 dicembre e il 7 febbraio, mancando la doppia cifra curiosamente proprio nella trasferta a Cagliari (0-0) del 14 febbraio '99. Ma sbancando la Sardegna Arena Inzaghi e i suoi hanno eguagliato le Lazio di Delio Rossi e Stefano Pioli, datate rispettivamente 2006/07 e 2014/15. Quelle due squadre si assomigliavano e, infatti, dopo un inizio di stagione di medio livello inanellarono le 8 vittorie consecutive nel periodo che intercorreva tra febbraio e aprile. Così facendo entrambe chiusero al terzo posto che all'epoca significava preliminari di Champions League. Fortunati per Rossi a Bucarest, dannati per Pioli a Leverkusen. In ogni caso due precedenti che fanno ben sperare. D'altronde si sa, non c'è due senza tre, e Inzaghi ha pareggiato il loro primato già a dicembre. Di tempo per far meglio - e magari sognare in grande - questa Lazio ne ha ancora parecchio.

