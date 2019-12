Cagliari - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Vinta coi tre cambi, Caicedo merita tutto questo"

CAGLIARI - Una Lazio infinita in una notte pazzesca. Mai doma, fortunata a non subire l'imbarcata, prima di prendersi una vittoria che pesa come un macigno. La decide Caicedo, come a Reggio Emilia qualche settimana fa, è diventato l'uomo dell'ultimo minuto, il più decisivo. Luis Alberto annulla il vantaggio del Cagliari di Maran, l'attaccante ecuadoriano la ribalta in una goduria infinita per Inzaghi. Che a breve si presenterà in conferenza stampa per commentare questa incredibile vittoria. Segui la conferenza live con Lalaziosiamonoi.it.

Ottava vittoria consecutive a tre punti dalla vetta, siete da Scudetto?

"Abbiamo fatto qualcosa di importante con otto vittorie di fila, non vengono per caso. Sono stati bravi i ragazzi a crederci, sono rimasti sempre in partita e lucidi. Il Cagliari l'ha sbloccata subito, siamo stati padroni della partita, è una vittoria che ci teniamo stretti".

Perchè questo primo tempo?

"Potevamo fare meglio, abbiamo preso un gol evitabile ma avevamo avuto una grande chance con Immobile poco prima. Appena sono entrati in area hanno fatto gol, ma poi abbiamo continuato a giocare mantenendo il pallino del gioco. L'aver fatto correre il Cagliari li ha stancati, in modo deicsivo per il finale di gara".

Quando ha fallito Simeone hai capito che la gara poteva cambiare?

"No più che altro per le nostre occasioni create. Sapevamo che qualcosa dovevamo concedere, ma siamo stati bravi a chiudere prima con Strakosha e poi con Acerbi".

Siete stati bravi a crederci fino alla fine, ma i sette minuti di recupero?

"Credo ci stiano tutti. Ci sono stati cinque volte i sanitari in campo, poi quattro sostituzioni e il cambio finale di Faragò. Il recupero ci sta, applicato bene il regolamento".

Hai fatto dei cambi magistrali...

"Per la partita di stasera ricordo due cose: la lucidità della squadra e Caicedo, Jony e Cataldi. Sono stati decisivi, quando metti dentro tre così e cambiano la gara ti restano. Dovevo aspettare per mettere Felipe, Luis Alberto non stava bene per un indurimento all'adduttore, speriamo non sia nulla di grave".

Che giocatore è Caicedo?

"Su Caicedo sanno tutti quanti l'importanza. Mi dicevano che non era adatto al mio gioco, è un ragazzo splendido e un ottimo giocatore. Ha davanti Correa e Immobile ma penso si meriti tutto quello che di buono sta raccogliendo".

