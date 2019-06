Lazio, Jacobelli: “Tenere Inzaghi scelta perfetta, era da Juve" E su Milinkovic...

A margine dell'evento, uno degli ospiti che ha ricevuto il premio Pietro Calabrese, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. Ecco le sue parole di elogio alla Lazio, che però ha bisogno di qualcosa in più per il salto di qualità: “Tenere Inzaghi è stata la scelta migliore che Lotito potesse fare. Sono molto contento per Simone, meritava di andare avanti con questa squadra che conosce benissimo e che ha portato a vincere. Sicuramente nella prossima stagione farà meglio, ma a una condizione: che l'organico venga rinforzato. La Lazio ha vinto la Coppa Italia ma nella volata per la Champions League le sono mancati quei giocatori che le avrebbero garantito il quarto posto. Inzaghi sarebbe stato un ottimo profilo anche per la Juventus, già se ne era parlato la scorsa estate. Ha 43 anni, e in 3 stagioni alla guida della Lazio ha fatto cose strepitose, merita la considerazione e l'ammirazione di tutti quelli che amano il calcio. Spero che la Lazio faccia quel salto di qualità che le permetta di guadagnarsi il posto in Champions”.

MILINKOVIC: “Milinkovic non lo vuole solo la Juventus, anche il Real Madrid per esempio. Nell'ultima sessione estiva di mercato era valutato 150 milioni, io credo che sia importante capire che cosa intenda fare la Lazio nella prossima stagione. Prima di vendere uno dei migliori centrocampisti europei, ci penserei. Perché per fare quel salto di qualità e diventare competitivi per il quarto posto, uno come lui va tenuto. La cosa positiva è che la Lazio non ha debiti, ha un bilancio invidiato e invidiabile, e ha un grande presidente. Il merito di Lotito è stato quello di risanare la società e di riportare la Lazio a vincere trofei nell'era del predominio assoluto della Juventus. Inoltre possiede un bellissimo centro sportivo e ha una grande ds come Igli Tare”.

SUPERCOPPA: “La vincitrice della Supercoppa dipenderà molto dalla data e dal luogo in cui si disputerà la partita. Per me si deve giocare a Roma, come la finale di Coppa Italia. Inciderà molto anche la campagna acquisti e cessioni sia della Lazio che della Juventus, ma una cosa è certa: i biancocelesti sanno cosa fare per vincere nelle gare secche”.

