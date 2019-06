RIVIVI LA DIRETTA - Premio Calabrese, Giannini: "Magari fusione tra Lazio e Roma..."

AGGIORNAMENTO 19:00 - L'ottava edizione del premio Pietro Calabrese giunge al termine. Dopo i ringraziamenti degli organizzatori la sala va svuotandosi, appuntamento al prossimo anno.

AGGIORNAMENTO 18:50 - L'evento sta volgendo al termine, sul palco in questo momento ci sono Antonio Agnocchetti, giornalista promotore della serata, insieme al sindaco di Soriano, Fabio Menicacci, e a Costanza Calabrese, la figlia di Pietro. Infine, tutti i premiati si sono riuniti per una foto di gruppo.

AGGIORNAMENTO 18:35 - Finiti i giornalisti, si riprende la premiazione dei personaggi sportivi. Il primo è l'avvocato nonché vice presidente della Sampdoria, Antonio Romei, seguito dall'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi.

AGGIORNAMENTO 18:20 - Continuano a salire gli ospiti sul palco, gli ultimi a essere premiati sono stati: Ernesto Menicucci, Responsabile della cronaca di Roma per il Messaggero; e Lirio Abbate, il vice direttore de l'Espresso che ha ricordato Pietro Calabrese, il giornalista a cui è dedicato l'evento: "Pensavo fosse uno scherzo quando ho ricevuto l'invito. Con Pietro Calabrese mi legava un rapporto speciale, direi ricco d'affetto". Di seguito, è la volta anche di Beppe Severgnini del Corriere della Sera, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli e di Massimo Giannini de la Repubblica, noto tifoso romanista e per questo molto preoccupato: "Mi sento in terra ostile, è pieno di laziali qui. La Roma non esiste e la Lazio riesce sempre a ottenere qualcosa" - ha detto scherzosamente, per poi aggiungere - "Propongo la fusione delle due squadre con Lotito presidente".

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Anche Giuliano Giannichedda ha rilasciato una dichiarazione a seguito di una domanda su Milinkovic: "Se dovesse arrivare una mega offerta per Milinkovic? Farebbe bene Lotito a cederlo per migliorare la squadra. Trovare giocatori di livello è difficile, ci sono, Tare è bravo in questo. I nomi li sa lui". Prima della premiazione, l'ex centrocampista della Lazio ha parlato anche in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it. Ecco il suo intervento su Inzaghi e sulle strategie di mercato dei biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 17:50 - È iniziata la cerimonia di premiazione con i primi ospiti già saliti sul palco. Nell'ordine sono stati premiati: la giornalista di Sky Sport, Giorgia Cardinaletti (premiata con la Castagna d'oro, simbolo dell'evento e di Soriano); Valerio Piccioni, caposervizio della Gazzetta dello Sport; Fabrizio Patania, del Corriere dello Sport; e Fabrizio Marchetti, ufficio stampa del Coni. Dopo di loro è stato il turno dell'ex Lazio Giuliano Giannichedda, poi della pluricampionessa del lancio del martello Silvia Salis e dell'ex calciatore della Juventus, Sergio Brio. Sul palco, Fabrizio Patania ha dichiarato: "Inzaghi? La scelta migliore che si potesse fare, una scelta di continuità. Ieri sera si sono rifugiati in un ristorante sull'appia e hanno firmato. Chiedere giocatori in più sono dinamiche che avvengono in tutte le società, è normale"

La cerimonia di assegnazione dell'ottava edizione del premio Pietro Calabrese sta per avere inizio nella sala conferenza dell'hotel La Bastia di Soriano nel Cimino, a Viterbo. All'evento in memoria del giornalista scomparso nel 2010 prendono parte diversi protagonisti del mondo dello sport: da allenatori a ex giocatori, passando per presidenti e dirigenti. Tra gli sportivi che riceveranno il premio c'è anche l'ex biancoceleste Giuliano Giannichedda, che ha già fatto il suo arrivo all'hotel.