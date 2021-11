Lazio - Juventus, Adani: "Sarri crea rottura, deve attecchire. Ora è troppo presto..."

A circa quarantotto ore dal fischio d'inizio di Lazio - Juventus, Lele Adani è intervenuto in diretta Instagram in compagnia di Marco Lollobrigida. Parlando del big match di sabato pomeriggio, valido per la tredicesima giornata di Serie A, l'ex difensore ne ha approfittato per esprimersi su Maurizio Sarri e su un vero "scontro di filosofie" con Massimiliano Allegri: “Per entrambi gli allenatori bisogna aver tempo. Sarri crea rottura dove arriva, deve attecchire. Si deve impossessare del gruppo, dell’ambiente. È troppo presto, ma stando al secondo terzo del campionato bisogna cominciare a lasciare un’impronta. Sono molto curioso di vedere Lazio - Juventus”.

