Lazio, l'annuncio dell'MVP con il Verona in stile LOL: arriva il commento di Caicedo - VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Puntuale il commento di Felipe Caicedo, che su Twitter aggiunge qualche emoji al post condiviso dalla Lazio sull'MVP del match contro il Verona. Milinkovic si toglie il casco e pronuncia l'ormai famosissimo "Sono Lillo", ma utilizzando il cognome del compagno di squadra al posto del noto comico. L'attaccante ecuadoriano non trattiene le risate. E non è il solo a giudicare dalle reazioni presenti sul post.

La Lazio ha come di consueto annunciato l'MVP dell'ultimo match, contro il Verona, attraverso il proprio profilo Instagram. La novità? Non solo le solite immagini con le giocate del migliore in campo, (Milinkovic), ma anche un altro siparietto in stile LOL - Chi ride è fuori. Nel video infatti il centrocampista serbo si toglie un casco e rivela rimandando al celebre sketch con Lillo: "Sono Caicedo ". Stavolta infatti a segnare all'ultimo come di solito fa l'ecuadoriano, ci ha pensato Milinkovic.

