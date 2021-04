Gravina: "Ipotesi finale Coppa Italia con il pubblico. Sul vaccino ai giocatori..."

Terminato l'incontro con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto. Queste le parole riportate da Tuttomercatoweb: "L'incontro è andato bene, propositivo e costruttivo. Un confronto molto utile con grande analisi del momento, per tutto lo sport, non solo per il calcio. La riapertura generale è la cosa più importante, il problema degli stadi della Serie A è legato a quello. È impensabile auspicare l'apertura isolata di un settore a discapito di altri. Ora si è aperta la speranza e spero che ci possa essere una riapertura generalizzata. Le decisioni spettano al governo, ci sono buone possibilità anche prima dell'Europeo. La finale di Coppa Italia è una delle ipotesi, insieme ad altri eventi prima di giugno. Vaccinare la Nazionale? Assolutamente sì, rientriamo nel gruppo di soggetti che devono essere vaccinati prima dell'evento. Ieri ho avuto un incontro con alcune autorità e ho avuto rassicurazioni, anche per coloro che andranno all'Olimpiade. Quello che è emerso in maniera chiara è che il nostro Paese ha voglia di ricominciare, la data dell'11 giugno ha dato speranza a tutti ".