Lazio, l'ex Garlini: "Immobile fondamentale. Col Bologna match importante"

Una vittoria in Europa League per rilanciarsi, ma ora è già tempo di campionato. La Lazio è pronta a sfidare il Bologna domenica alle ore 15. Dice la sua sul momento, l'ex calciatore Oliviero Garlini, che ai microfoni di Laizio Style Channel ha commentato: "Sul gol al Rennes è stato molto bravo Milinkovic a non far alzare la palla. Il suo ingresso e quello di Luis Alberto è stato determinante per la vittoria. Quella di ieri è stata una vittoria fondamentale per risollevare la classifica, la squadra piano piano si sta ritrovando. Bene anche Immobile, con il suo colpo di testa. Ciro è fondamentale, segna con regolarità e può continuare a scalare la classifica marcatori biancoceleste. Ora domenica c'è una partita importante, bisognerà vincere per arrivare bene alla sosta e prepararsi al meglio per la difficile partita contro l'Atalanta. Sono le partite difficili però che possono dare lo slancio giusto alla squadra di Inzaghi".

