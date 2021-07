Lazio, la fine di un'era: i contratti scaduti il 30 giugno

Una nuova era inizia oggi. La Lazio saluta due bandiere, due punti di riferimento per tutto il mondo biancoceleste: Senad Lulic e Marco Parolo non saranno ad Auronzo a disposizione di Maurizio Sarri. In realtà ieri è scaduto anche il contratto di Stefan Radu, ma con il giocatore è molto avviato il discorso rinnovo: rifiutata la proposta dell'Inter, la sua carriera terminerà in maglia biancoceleste. Sciolti anche i legami con Andreas Pereira (tornato al Manchester United), Wesley Hoedt (rientrato al Southampton e poi accasatosi all'Anderlecht), Mateo Musacchio (in trattativa con il Betis) e Joseph Minala.

L'EDITORIALE DI SALUTO A CAPITAN LULIC

LAZIO, IL NYT ESALTA BOMBER IMMOBILE

TORNA ALLA HOME PAGE DEL SITO