Lazio, la madre di Strakosha: "Positività solo nel pensiero e nel tuo rapporto con le persone" - FT

Insieme a Lucas Leiva e a Ciro Immobile, è al centro dell'intricata situazione di casa Lazio relativa ai tamponi per il Covid-19. Thomas Strakosha, secondo le indiscrezioni dell'Ansa, sarebbe l'unico calciatore a risultare positivo ai test riprocessati in queste ore dall'Ospedale Moscati di Avellino. La Procura avrebbe smentito la notizia ma, in attesa di una comunicazione ufficiale, la vicenda è diventata un vero giallo. Intanto, la mamma del portiere biancoceleste ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, un messaggio rivolto al figlio: "Trovi la positività solo nel pensiero e nel tuo rapporto con le persone. Sei un gigante amore mio. Ti voglio benissimo".

