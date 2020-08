Lazio, la moglie di Luis Alberto e la dedica a Roma: "AMOR" - FT

Sono ormai quattro anni che Luis Alberto è arrivato nella Capitale. Quattro anni intensi quelli vissuti dallo spagnolo a Roma e con la maglia della Lazio e una stagione, quella appena conclusa, in cui Il Mago ha raggiunto moltissimi obiettivi. Il numero 10 ha trovato la sua seconda casa e con lui anche la sua famiglia. Anche la moglie, Patricia, non ha mai nascosto di trovarsi bene in Italia e a testimoniarlo c'è anche il suo ultimo post su Instagram: una foto che la ritrae davanti al Colosseo e la dedica: "ROMA-AMOR".

