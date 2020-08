Calciomercato Lazio, Immobile a vita: rinnovo ok, 20 milioni in cinque anni

CALCIOMERCATO LAZIO, IMMOBILE - Con Lotito e Tare in ritiro il mercato della Lazio si fa direttamente da Auronzo di Cadore. Non solo quello in entrata e in uscita, anche e soprattutto le operazioni che riguardano i rinnovi contrattuali dei big, in particolare di Immobile. Pochi giorni fa vi avevamo anticipato di un accordo pressoché raggiunto tra la società e Ciro e oggi arrivano conferme: seconda la rassegna stampa a cura di Radiosei, intorno alla mezzanotte la Lazio e Immobile hanno trovato l'intesa definitiva per il prolungamento di cinque anni fino al 2025, con opzione fino al 2026. L'ingaggio sarà alzato a 4 milioni più bonus, per un totale di 20 milioni. Il giusto premio per l'uomo-simbolo della squadra, per il bomber con la Scarpa d'Oro che giusto ieri aveva parlato del futuro in biancoceleste e della prossima stagione, con la Champions League e la riconferma in campionato come obiettivi. La firma ci sarà al rientro a Roma quando verrà messo tutto nero su bianco e ufficializzato. Immobile a vita con la Lazio.

