Lazio, la squadra è in viaggio verso Bodo: gli scatti del club - FOTO

La Lazio è partita per la Norvegia, ha lasciato la Capitale con un volo diretto per Bodo. Giovedì alle 18:45 i biancocelesti scenderanno in campo all'Aspmyra Stadion per affontare il Bodo/Glimt nella gara d'andata dei quarti di finale che mette in palio una fetta importantissima per il passaggio del turno. Per arrivare quanto più preparata possibile, la squadra si è avviata con un giorno d'anticipo così da avere il tempo, per quanto possibile, di adattarsi al clima e al terreno di gioco. C'è entusiasmo e concentrazione tra i ragazzi di Baroni e ne sono la prova gli scatti condivisi dal club direttamente dall'aeroporto.

