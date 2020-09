Lazio, la UEFA ricorda la prodezza contro il Feyenoord e Veron ringrazia - VD

Sul proprio profilo Twitter, ieri la UEFA ha ricordato la rete di gran pregio siglata da Juan Sebastian Veron nella sfida di Champions League del 29 febbraio del 2000. La Lazio era impegnata all'Olimpico contro il Feyenoord. La 'Brujita' andò in rete al 37', servito magistralmente da Sensini. Al gol dell'argentino, però, fece seguito la doppietta di Tommasson per la compagine olandese, e la sfida si concluse con la sconfitta della squadra di Eriksson. La UEFA ha aggiunto: "Un super gol della Lazio in Champions League. Ricordi la stagione e l'avversaria?". Gli appassinati non hanno sbagliato, indovinando sia la squadra che l'annata sportiva.

BEL RICORDO - Dopo 24 ore è arrivata la risposta dell'ex centrocampista biancocelste, che sul suo profilo Instagram ha ripostato il video scrivendo: "Assist di Sensini. Grazie per il ricordo". Come sempre l'argentino non perde occasione per ricordare piacevolmente il suo passato nella Capitale.

