Lazio, Lazzari e la ricerca della fiducia: domani chance europea

Tutti attendevano Lazzari con grande entusiasmo, il suo nome circolava a casa Lazio già dalla scorsa estate. Inzaghi aveva bisogno di lui, di un esterno destro infaticabile che potesse garantire spinta e velocità. E con la Spal, Lazzari, aveva messo in mostra proprio queste caratteristiche: un motorino sulla fascia, che di manutenzione sembrava ne richiedesse davvero poca. Eppure, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’impatto con la Capitale lo ha responsabilizzato a tal punto da irrigidirgli le gambe. Esordio in campionato più che positivo con la Sampdoria, poi un derby impacciato e una serie di prestazioni poco incoraggianti. Nessuno si aspettava questo inizio frenato, soprattutto per un calciatore italiano che conosce bene questo campionato. Non si possono discutere le qualità tecniche del giocatore, ma un’eccessiva timidezza caratteriale potrebbe aver influito: il passaggio dalla Spal alla Lazio è netto, indossare una maglia così pesante può giocare brutti scherzi. Ma attenzione, nessuna fretta: tutti aspettano Lazzari. Inzaghi in particolar modo, ovviamente, che domani concederà al nuovo acquisto un’altra chance in Europa League contro il Rennes. Ora servono prestazioni che diano fiducia: Lazzari è pronto a conquistare la Lazio.

