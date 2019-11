Lazio - Lecce, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

Ultima partita prima della pausa per le nazionali. Una buona occasione per lasciarsi alle spalle le scorie europee e affrontare la sosta con il sorriso, all'Olimpico arriva Fabio Liverani, grande ex. Lazio - Lecce andrà in scena domenica 10 novembre alle 15:00 e, per chi non potrà recarsi allo stadio, sarà visibile in esclusiva Sky per gli abbonati del pacchetto calcio. La partita, infatti, verrà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Calcio 252 (canale 252). Sugli stessi canali, in streaming per pc, tablet e smartphone, sarà possibile vedere Lazio - Lecce online tramite l'app di Sky Go.

