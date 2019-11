Lazio - Lecce, probabili formazioni: scalpitano Patric e Cataldi

LAZIO - LECCE, PROBABILI FORMAZIONI - C'è ancora un lumicino di speranza, ma è veramente poco. Quanto basta comunque per non cancellare dall'hard disk il file “Europa League”, per il momento solo archiviato. La Lazio ha un percorso in Serie A da continuare a vele spiegate, sulla scia delle tre vittorie consecutive dell'ultima settimana e puntando la quarta, di nome Lecce. All'Olimpico (domenica 10 novembre, ore 15:00 ndr) arriverà la squadra di Liverani, già a Roma da lunedì. Per l'occasione, l'ultima prima della sosta per le nazionali, Inzaghi dovrà valutare se approfittare delle due settimane di pausa per mettere in campo tutti i titolarissimi - al netto degli infortuni - oppure optare per il turnover. Strakosha e Acerbi presenti, con Bastos che sostituirà il degente Radu sul centrosinistra. Possibile anche il ritorno di Patric sul centrodestra (aperto il ballottaggio con Luiz Felipe). A centrocampo scalpita Cataldi, che potrebbe prendere il posto di uno tra Leiva e Milinkovic. Si rivedrà ovviamente Luis Alberto, così come Lulic a sinistra. Vista l'assenza di Marusic, probabile conferma anche per Lazzari a destra (solo Patric potrebbe impensierirlo). In attacco certo del posto Immobile. Caicedo ha stretto i denti contro il Celtic e domenica dovrebbe sedere in panchina: Correa ha recuperato, ci sarà lui al suo posto. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Lecce.

Lazio - Lecce

Serie A TIM 2019-2020 - 12ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 10 novembre 2019, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Vavro, Luiz Felipe, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Proto, Radu, Marusic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione, Shakhov; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Fabio Liverani

INDISPONIBILI: in dubbio Farias, Tabanelli e Babacar

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Manganiello (sezione di Pinerolo)

ASSISTENTI: Longo e Manganelli

IV UOMO: Massimi

VAR: Pairetto

AVAR: Di Iorio

