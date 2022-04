Lazio, Ledesma: "26 maggio unico, non si ripeterà. Portai a casa la Coppa perché..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Sembra di stare in un film, non è la stessa cosa di vederlo in televisione". Inizia così l'intervista di Cristian Ledesma rilasciata a Guillermo Gorrono di SuperCalcio. L'argentino, direttamente dai piedi del Colosseo, continua: "Giocare una partita di calcio nel Colosseo sarebbe un sogno, ma bellissimo. Dare un significato al calcio all'interno di un monumento così sarebbe qualcosa spettacolare".

È poi il momento di riavvolgere il nastro e ricordare alcuni momenti speciali vissuti con la maglia della Lazio: "Primo gol con la Lazio siglato in un derby? Furono secondi interminabili fino a che non vidi la rete che si muoveva e la palla che entrava. 26 maggio? È destinato a essere unico, ricordo tutto, non si ripeterà. La notte stessa mi sono portato a casa la Coppa, l'avevo promesso ai miei figli il giorno prima della partita, ha dormito con noi".

TORNA ALLA HOMEPAGE