Lazio, Ledesma: "Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro. Che ricordi il 4-2 al Napoli..."

Sulle frequenze di Radiosei, è intervenuto Cristian Ledesma. L'ex centrocampista biancoceleste ha toccato vari temi: “Bilancio? Inzaghi quest'anno ha fatto un grande lavoro con la Lazio nonostante le tante difficoltà, facendo un ottimo girone di Champions. Io come Leiva? Il calcio è cambiato, oggi ci sono diversi calciatori che costruiscono il gioco e fanno tutto, dal portiere al centrale, passando per il centrocampista, come succede con Reina, Acerbi e Luis Alberto nella squadra biancoceleste “.

ESCALANTE E CATALDI - “La Lazio aveva già un vice-Leiva come Cataldi, ha dimostrato di poter giocare quelle 5-10 partite in quel ruolo. Escalante ha giocato poco per poter essere giudicato, la società biancoceleste avrebbe forse dovuto prendere un altro titolare che avrebbe aumentato la competitività con Leiva “.

NAPOLI - “La partita vinta 4-2 nel 2015 al vecchio San Paolo fu importante per me, ci pensavo da mesi prima e poteva essere la mia ultima con la Lazio. Ci furono momenti difficili, il clima era infernale e per qualche minuto non riuscivamo neanche a fare due passaggi di fila. Ogni intervento era fondamentale e alla fine riuscimmo a vincere quella sfida storica “.

