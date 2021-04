Lazio, 12 anni fa la vittoria contro la Juve nel segno di Zarate - VIDEO

Era il 22 aprile del 2009, e la Lazio espugnava lo Stadio Olimpico di Torino, battendo la Juventus in una storia semifinale di Coppa Italia. Dopo l'andata terminata 2-1, i biancocelesti riuscirono a imporsi grazie al gol di Kolarov nel secondo tempo, ma anche grazie alla perla dalla distanza di Mauro Zarate, autore di uno dei suoi gol più belli in maglia biancoceleste. A nulla servì la rete bianconera di Del Piero. Sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha ricordato la prodezza dell'argentino: "Una perla di Zarate. Siamo in finale ".