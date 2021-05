Lazio, Leiva ammonito e Andreas Pereira espulso: saltano il match contro il Parma

Brutte notizie per la Lazio e per mister Inzaghi in vista della prossima gara dei biancocelesti contro il Parma in programma mercoledì alle 20:45. Lucas Leiva salterà il match, il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito nella gara contro la Fiorentina. Il numero 6 tornerà per il derby in programma il 15 maggio. Stesso discorso per Andreas Pereira espulso per doppio giallo.

