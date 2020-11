Lazio, Luis Alberto: “Felice per la vittoria. Un onore indossare la fascia da capitano” - FT

Una settimana dura che si è conclusa nel migliore dei modi. In questi giorni Luis Alberto è finito al centro delle cronache per alcune dichiarazioni che non sono piaciute a ambiente e società. Lo spagnolo è poi tornato sui suoi passi, ha chiesto scusa e oggi sul campo ha dato la miglor risposta possibile finendo il match per la prima volta con la fascia da capitano sul braccio. Queste le sue parole affidate a Instagram: "Felice per la vittoria di oggi e soprattutto per aver avuto l'opportunità di indossare la fascia da capitano, è stato un orgoglio per me".

Crotone - Lazio, la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Crotone - Lazio, le pagelle a cura di Lalaziosiamonoi.it

Torna alla homepage