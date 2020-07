Lazio, Luis Alberto in gol: l'esultanza è un "regalo" alla moglie Patricia - FT

Servito da Manuel Lazzari, Luis Alberto ha siglato il primo gol della sfida tra Lazio e Sassuolo. Al 33' lo spagnolo ha sbloccato la gara, con un tiro su cui Consigli non ha potuto far nulla. Dopo aver beffato il portiere neroverde, il 'Mago', ha esultato facendo cuori e tirando baci davanti alla telecamera. Il destinatario è ovviamente la moglie Patricia, che ieri ha compiuto ventinove anni. Puntuale la risposta della spagnola, letteralmente attaccanta al televisore per ammirare le prodezze del marito. Su Instagram non ha trattenuto la propria emozione: "Il mio regalo di compleanno, ti amo Luis".

