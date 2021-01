Lazio, Lulic si allena a singhiozzo: prossime ore decisive per il bosniaco

Di necessità virtù, sembra il motto di Inzaghi. Il tecnico biancoceleste dovrà gestire il calendario fitto, (da qui al 31 si giocheranno 6 partite), gestendo al meglio la rosa. Da Luiz Felipe a Leiva, la speranza dell'allenatore biancoceleste è di riavere anche Lulic. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo il ritorno a Formello del primo gennaio, il capitano non si è più rivisto. Il bosniaco effettuerà nuovi controlli nelle prossime ore, (si parla di un blitz in Svizzera), e le prossime 48 ore saranno decisive. Nel caso in cui venisse reintegrato in lista, verrà effettuato un taglio e un acquisto di un under 22.

GESTIONE – Radu verrà probabilmente risparmiato contro la Fiorentina, (al suo posto Hoedt). Escalante prenderò il posto dello squalificato Leiva, mentre Lazzari e Marusic dovranno giocare di nuovo. In attacco Muriqi potrebbe partire dal primo minuto con Immobile, ma scalpita anche Pereira. Correa tenta il recupero per il derby dal 15 gennaio, ma nulla è scontato. Inzaghi dovrà di nuovo gestire al meglio la rosa e centellinare le energie. La Lazio affronterà dopo il derby, il Parma in Coppa Italia, il 24 il Sassuolo in casa, poi il 31 a Bergamo l'Atalanta. Sarà insomma un nuovo tour de force.

