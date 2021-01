Lazio, tensione tra Lotito e Tare: ieri vertice a Formello

I numeri della stagione della Lazio sono impietosi. A parte la qualificazione agli ottavi di Champions League, in campionato lo score dei biancocelesti è decisamente al di sotto delle aspettative dopo i risultati dello scorso anno. Un problema che sta generando una certa tensione all'interno di Formello, in particolare tra il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare.

SCONTRO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i due sarebbero in disaccordo su determinate scelte. Quando le cose vanno male, l'ambiente Lazio tende a prendersela in primis con il presidente il quale invece riflette alcune responsabilità al dirigente albanese. Ieri a Formello c'è stato un incontro che da vertice di mercato si è trasformato in un confronto dai toni piuttosto accesi. Lotito fin qui ha lasciato carta bianca sul mercato a Tare e Inzaghi, ma ora vuole avere un ruolo centrale anche lui. È stata sua la decisione di cedere Vavro al Genoa, trattativa per il momento bloccata, e non vorrebbe prendere in considerazione offerte per Caicedo. Vedremo se questa tensione in casa Lazio darà la scossa necessaria per ripartire.

