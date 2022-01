Lazio, Maccarone: “Mi aspetto una gara a viso aperto. E su Immobile…”

Tra pochi giorni la Lazio scenderà in campo contro l’Empoli, per la prima giornata del girone di ritorno. A esprimere le proprie sensazioni sul match e sul lavoro svolto finora da Maurizio Sarri è un suo ex allievo ai tempi dell’Empoli, Massimo Maccarone. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il mio ruolo con Sarri? Il mio compito da attaccante era sicuramente quello di indirizzare la giocata e di trovare spazio libero per ricevere la palla”

SARRI - “Sicuramente ha messo qualcosa di nuovo ma i movimenti, di tutte le partite che ho visto della Lazio, sono sempre i soliti soprattutto quelli difensivi che piacciono molto a me. Non è cambiato tantissimo rispetto a quando l’ho avuto io. Difficoltà? Penso che sia normale. La Lazio negli ultimi anni ha giocato in un modo completamente diverso, aveva la difesa a tre ora è a quattro e il mister chiede altre cose. Ci vuole tempo, in alcune partite ci riescono in altre ancora no. È normale che non siano ancora assestati perfettamente. Anche se ora siamo a gennaio, comunque, la Lazio sta facendo un campionato in cui è li a lottare per quelle posizioni come gli anni passati”

GOL CONTRO LA LAZIO – “In particolare ricordo quando vinsi 2 a 0 a Siena e feci il record di gol in Serie A. Un altro ricordo è sempre con Sarri su uno schema su calcio di punizione e un altro era sempre con il Siena, feci 1 a 1”

IMMOBILE – “Avrei fatto bene in coppia con lui? Si perché è un giocatore che a me piace molto, si sacrifica molto per la squadra e fa sempre gol. Parlano i numeri, ha dimostrato di essere sempre presente durante le partite”

EMPOLI – “Andreazzoli ha fatto un grande lavoro. La mentalità degli ultimi anni l’ha portata Sarri, di giocarsi sempre tutte le partite. Quando in queste realtà come Empoli hai entusiasmo giochi meglio, senza paura. L’obiettivo stagionale è stato raggiunto poi per una crescita è sempre meglio porsi altri obiettivi”

LAZIO – “Io penso che sia a buon punto perché comunque ha fatto partite di buon livello poi magari con squadre meno blasonate fa fatica, quello è un aspetto mentale sul quale il mister sta lavorando. Se batti l’Inter non puoi perdere con squadre minori, significa che c’è un potenziale che va sfruttato al meglio”

PARTITA – “Mi aspetto una partita tra due squadre che non buttano mai via la palla, sarà tanta a livello tattico e chissà come approccerà alla gara la Lazio. I biancocelesti sono superiori ma l’Empoli sta facendo molto bene, ha giocatori bravi. Mi aspetto una partita divertente e a viso aperto”

