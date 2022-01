UFFICIALE - Lovato in prestito al Cagliari: l'annuncio del club

La notizia era nell'aria da diverso tempo, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Superate le visite di mediche di rito, Matteo Lovato ha messo anche la firma sul contratto. Il classe 2000 saluta l'Atalanta e passa in prestito al Cagliari fino al termine della stagione. Il difensore nato in Veneto, accostato anche alla Lazio la scorsa estate, cercherà di dare il suo contributo per la salvezza della squadra di Mazzarri.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Nato a Monselice, il 14 febbraio 2000, ha fatto il suo esordio con la maglia del Padova tra i professionisti il 25 agosto 2019 in Serie C, nel 3-1 contro la Virtus Verona. A suon di prestazioni si è fatto notare dalle squadre della massima serie, tra cui l’Hellas Verona che lo ha acquistato a titolo definitivo il 31 gennaio 2020. Il suo esordio in A è arrivato il 18 luglio successivo, nell’1-1 contro l’Atalanta. Proprio ai bergamaschi viene ceduto al termine della stagione 2020-21, dopo aver totalizzato 25 gare tra le fila scaligere. Con l’Atalanta ha esordito anche in Champions League, subentrando in corsa nella prestigiosa cornice dell’Old Trafford contro il Manchester United. È un punto fermo della Nazionale azzurra Under 21: ha partecipato ai campionati Europei di categoria in Ungheria e Slovenia, saltando solo una partita. Difensore centrale disciplinato in marcatura, dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase di impostazione. Benvenuto in Sardegna, Matteo!".