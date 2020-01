Lazio, Magnocavallo: "Con la Sampdoria partita a senso unico"

Lazio - Sampdoria è alle porte, i biancocelesti sono pronti a dare battaglia. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Magnocavallo: "La partita contro la Sampdoria è al momento a senso unico perché i biancocelesti sono in una forma strepitosa. Ogni partita è diffciile ma quando stai bene fisicamente e hai dei valori importanti, come la rosa di Inzaghi, non si deve temere nessuno. La partita di domani va vinta per continuare a puntare in alto, visto che i biancocelesti hanno imparato a gestire al meglio ogni tipo di partita, sono maturati. Contro i blucerchiati mi aspetto un inizio aggressivo, con la Lazio che cercherà di sfruttare subito la propria qualità. La questione è solo mentale, va interpretata al meglio senza superficialità, difetto che in passato è costato qualche punto importante. L'obiettivo deve rimanere la conquista di un posto in Champions League, anche se davanti alla Lazio al momento vedo solamente la Juventus".

