Lazio, Mandorlini su Milinkovic: "Giocatore fortissimo! È già in un grande club"

Tutti ma proprio tutti vogliono Milinkovic. Da un anno a questa parte il desiderio delle pretendenti è aumentato a dismisura. Così come aumenta giorno dopo giorno la volontà del presidente Lotito di cederlo solamente di fronte a un'offerta irrinunciabile: dai 100 milioni in su. È la Lazio ad avere il coltello dalla parte del manico. Senza escludere affatto che Milinkovic possa rimanere a Roma un'altra stagione ancora, con buona pace di tutti (o quasi). Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Andrea Mandorlini, ex allenatore di Verona e Genoa tra le altre, ha commentato il rendimento del giocatore serbo nelle ultime due stagioni: "Milinkovic è un giocatore fortissimo, per me negli ultimi due anni è stato il migliore. Non so se rimarrà alla Lazio, lo vedo pronto per il salto in club più importante, non che quello biancoceleste non lo sia".

LAZIO, LE REAZIONI DEI TIFOSI AL POSSIBILE ADDIO DI RADU

CALCIOMERCATO LAZIO, CASTAGNE CONFERMA IL RINNOVO CON L'ATALANTA

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO