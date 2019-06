Calciomercato Lazio, Castagne: "Vicino al rinnovo con l'Atalanta"

CALCIOMERCATO LAZIO - "A Bergamo sto benissimo, non l’ho mai nascosto. Stiamo trattando il rinnovo di contratto. Penso che sia stato giusto iniziare a parlarne dopo la fine del campionato. Sono tranquillo, vedremo quali saranno i segnali della dirigenza. Altre offerte? Sarò onesto: in generale non mancano, ma la priorità è l’Atalanta". Parla così Timothy Castagne sulle pagine della Gazzetta dello Sport: chiara la sua volontà di continuare a giocare con l'Atalanta, a maggior ragione dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League. L'esterno belga, accostato in passato anche alla Lazio (anche se mai troppo concretamente), ha messo di fatto a tacere qualsiasi voce che lo vorrebbe lontano da Bergamo.

