Lazio, Marchegiani: "In questo momento è superiore alla Juventus"

Due vittorie in quindi giorni, in Italia non ci era riuscito nessuno. A Riyad la Lazio ripete invece l'impresa del Bayern Monaco nel 2013 e porta a casa la quinta Supercoppa della sua storia grazie a un altro incredibile 3-1 alla squadra di Sarri. Un doppio trionfo che ha dato importanti indicazioni sul momento delle due squadre. Ai microfoni di Sky Sport questa l'analisi di Luca Marchegiani: "Non ho nessun dubbio. La Lazio ha vinto meritatamente come in campionato, la Juventus non ha fatto un tiro in porta. In questo momento i biancocelesti sono superiori: non parlo di valori assoluti, ma alcuni calciatori non sono entrati nella mentalità di Sarri e difendono malissimo.​​​​​​​ La forza della Lazio invece è avere un gruppo consolidato, stanno tutti benissimo".

