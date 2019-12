Lazio, due su due contro la Juve: solo il Bayern Monaco ci era riuscito

Una Lazio straordinaria batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa Italiana. La formazione biancoceleste non lascia scampo alla Vecchia Signora e, quindici giorni dopo l'impresa dell'Olimpico, si ripete a Riyad. Due vere prove di forza per la squadra di Inzaghi che riesce a battere i bianconeri per due sfide consecutive. Come sottolinea Lazio Page, in questo decennio l'impresa era riuscita solamente al Bayern Monaco nella Champions League del 2013. Questo per far capire cosa siano stati in grado di fare Lulic e compagni.