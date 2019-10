Lazio, Marocchi: "Lamentele di Gasperini? Avere Immobile è una fortuna"

Domenica di lavoro a Formello per la Lazio, reduce dalla rimonta sull'Atalanta. C'è ancora nell'aria il profumo dell'impresa che i biancocelesti hanno realizzato ieri nell'ultima parte della sfida all'Atalanta. Ai microfoni di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Inzaghi: "Se stai dall'altra parte quando affronti l'Atalanta e vai sotto le cose sono due: o decidi di mollare e soccombere del tutto, oppure provi reagire. Per rialzare la testa ti devi disporre davanti alla difesa, fare muro e ripartire. Questo perché con centrocampisti di qualità come Luis Alberto e Milinkovic rischi di crollare sotto i colpi del centrocampo vivace di Gasperini. In questo la Lazio è stata brava".

RIGORI - Marocchi ha risposto anche alle polemiche di Gasperini sui rigori concessi da Rocchi: "Comprendo le lamentele di Gasperini. Immobile è stato bravo a cercare il fallo, si mette sempre sulla traiettoria del difensore. Ai miei tempi avere un attaccante così era una fortuna".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO - ATALANTA, I NUMERI DEL MATCH

