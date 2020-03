Lazio, Mauri: "Scudetto all'attuale prima? La decisione peggiore"

Giorni di decisioni importanti anche per il calcio italiano. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Mauri: "Credo che la decisione più sbagliata sia assegnare lo Scudetto a chi è ora in testa, non mi sembra proprio corretta. La soluzione migliore forse sarebbe non assegnarlo proprio. Per quanto riguarda i play-off sono partite secche, che spesso non rispecchiano l'andamento del campionato. Non credo comunque sarà quest'ultima la decisione, per una serie di motivi. La decisione più logica, secondo me, è non assegnare a nessuno lo Scudetto ma prendere come riferimento la classifica attuale per le qualificazioni alle coppe".

