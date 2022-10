Lazio - Midtjylland, Immobile non abbandona i compagni: il gesto da leader

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca un quarto d’ora al match tra Lazio e Midtjylland, le squadre sono in campo per il riscaldamento. L’attesa sta per finire, cresce la curiosità e la voglia di assistere a questo testa a testa in cui in palio ci sono punti importantissimi. I biancocelesti sono orfani di Ciro Immobile, costretto a un lungo sto a causa di un infortunio. Il capitano ha ceduto la fascia e l’onere di trascinare le aquile, a Sergej Milinkovic Savic ma non smette di essere leader. È uscito al seguito dei suoi sul campo, ha preso posto in panchina e da qui osserverà la sfida pronto a dare il proprio contributo.

