Lazio - Milan, la società ricorda il match di andata: sfatato il tabù San Siro - VIDEO

La Lazio si prepara alla sfida di domani sera contro il Milan. All'andata il 2-1 inflitto agli avversari a San Siro fu una vittoria importante anche per le statistiche. I biancocelesti non vincevano in casa dei rossoneri in campionato da 30 anni e la gioia per quel successo fu doppia. Sul proprio profilo Instagram la società ha voluto ricordare come gli uomini di Inzaghi sfatarono questo tabù.

Milan, Pioli: "Lazio squadra completa, le assenze non peseranno. Su Ibrahimovic..."

