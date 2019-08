Lazio, Milinkovic: quattro anni fa diventava un giocatore biancoceleste

Era il 6 agosto del 2015. Dopo una lunga trattativa che lo aveva visto a un passo dalla Fiorentina - prima delle lacrime in sede viola, per una firma che proprio non riusciva ad apporre sul contratto con i gigliati -, Sergej Milinkovic Savic arrivava alla Lazio. Il talento serbo lasciava di stucco la dirigenza fiorentina - con la famosa frase di Pradè, risentito: "Non preghiamo nessuno di venire da noi" - e sceglieva la prima squadra della Capitale. Da quel momento, il classe '95 ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, con l'aquila sul petto. La società laziale ricorda con post su Twitter l'anniversario di Milinkovic: "Il 6 agosto del 2015, Sergej Milinkovic diventava un calciatore della Prima Squadra della Capitale!".

