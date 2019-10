Lazio, Monelli: "Correa merita fiducia, anche Batistuta sbagliava tanti gol"

L'ex attaccante della Lazio, Paolo Monelli, è intervenuto a ElleRadio per parlare di Lazio - Atalanta e delle prossime sfide dei biancocelesti: “L’Atalanta in questi anni ha dimostrato di essere la squadra che gioca meglio a calcio,anche se è chiaro che per restare al top serve una continuità che non hanno ancora raggiunto. Lo si è visto anche nel primo tempo sabato, ma nella ripresa la Lazio ha messo un po’ più di sostanza a metà campo e ha avuto la forza di crederci sempre. Per questo è stata premiata. Le polemiche sui rigori sono fuori luogo, sono netti. Sul primo può trarre in inganno il ritardo per la caduta di Immobile, ma il piede viene nettamente schiacciato". Poi sulla prossima sfida di Serie A ha detto: "Fiorentina e Lazio sono squadre che almeno in parte si equivalgono. I viola sono partiti male, magari anche per un fattore d’esperienza essendo il gruppo più giovane della Serie A. Con Ribery e Chiesa hanno trovato la quadra in attacco ma credo che un attaccante vero, di riferimento, sia necessario. Lo sta dimostrando la Lazio con Immobile. Sarà una partita equilibrata come quelle degli ultimi anni".

SU IMMOBILE - Monelli, 13 gol in 37 presenze con la Lazio nel 1987/88, ha parlato anche del suo collega Immobile: “Immobile non è un fuoriclasse, ma è uno che quando vede la porta fa gol, quindi non gli si può dire nulla. Forse il suo modo di stare in campo non è appariscente, ma Ciro è quello che ha fatto più gol di tutti in Italia, parlano i numeri" - infine una battuta anche su Correa: "Credo che Correa meriti fiducia, anche lo stesso Batistuta sbagliava molti gol quando è arrivato alla Fiorentina. L'argentino ha una qualità che si riscontra in pochi giocatori nel campionato italiano, gli va dato il giusto tempo e poi comincerà a fare anche gol".

