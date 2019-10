Celtic - Lazio, probabili formazioni: si rivede Vavro, dubbi a centrocampo

PROBABILI FORMAZIONI CELTIC - LAZIO: Guai a smaltire la sbornia post-Atalanta, la Lazio dovrà ripartire da quella carica per macinare punti. In campionato come in Europa League. E allora testa al Celtic, giovedì in Scozia andrà in scena un match che potrebbe avere risvolti fondamentali in ottica qualificazione. La classifica del girone pone i Celts davanti a tutti a quota 4 punti, seguono Lazio e Cluj a 3, fanalino di coda il Rennes a 1. L'importanza della sfida vien da sé, mister Inzaghi potrebbe dunque limitare al minimo l'uso del turnover. In porta non ci sono dubbi su Strakosha, mentre in difesa dovrebbero rivedersi sia Vavro che Bastos ai fianchi di un imprescindibile Acerbi. Possibile chance dal primo minuto per Leiva che si è riposato (causa squalifica) in campionato. Parolo però ha giocato solo 45 minuti all'Olimpico e avrà voglia di riscatto, il ballottaggio rimane aperto con l'italiano che potrebbe anche prendere il posto di uno tra Milinkovic e Luis Alberto come mezzala. Berisha - reduce da un leggero stop - dovrebbe partire dalla panchina. Attenzione anche a Cataldi, le prove tattiche dei prossimi giorni chiariranno i dubbi a centrocampo. A destra Marusic dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica, al netto di ulteriori problemi gastrointestinali ci sarà dunque Lazzari. Sul versante opposto ballottaggio Lulic-Jony, mentre in attacco Immobile, Correa e Caicedo si giocheranno due maglie. L'ecuadoriano è in vantaggio sui compagni. Di seguito, ecco le probabili formazioni.

CELTIC - LAZIO

Europa League 2019/20 - 3ª giornata Gruppo E

Celti Park - Giovedì 24 ottobre, ore 21:00

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

LAZIO, IMMOBILE NON ACCETTA LO SFOGO DI GASPERINI

SERIE A, LA CLASSIFICA MARCATORI

TORNA ALLA HOMEPAGE