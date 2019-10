Serie A, classifica marcatori: Immobile sempre più su, Berardi secondo

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A - Un rigore per riaprire la partita, un altro per regalare un insperato pareggio: Ciro Immobile non sbaglia e vola sempre più su. L'attaccante della Lazio, con la doppietta messa a segno contro l'Atalanta, fa un bel balzo in avanti e raggiunge quota nove gol in campionato, mantenendo in solitaria la vetta della classifica marcatori della Serie A. Il pirotecnico 4-3 con cui l'Inter ha sbancato il Sassuolo porta in dote tanti cambiamenti di classifica. Sale infatti al secondo posto Berardi con 6 reti (e una partita in meno), appaiato a Zapata. La doppietta di Lukaku lo porta invece al quarto posto a quota 5 gol con Belotti, e Muriel. Due gol anche per Lautaro, ora settimo con 4 reti realizzate. Di seguito, ecco la classifica marcatori.

1) 9 gol: C. Immobile (Lazio).

2) 6 gol: D. Berardi (Sassuolo), D. Zapata (Atalanta).

3) 5 gol: A. Belotti (Torino), R. Lukaku (Inter), L. Muriel (Atalanta).

7) 4 gol: A. Donnarumma (Brescia), E. Dzeko (Roma), A. Gomez (Atalanta), M. Mancosu (Lecce), L. Martinez (Inter), D. Mertens (Napoli), C. Ronaldo (Juventus).

14) 3 gol: F. Caputo (Sassuolo), R. Gosens (Atalanta), L. Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), A. Kolarov (Roma), C. Kouamé (Genoa), A Petagna (Spal), M. Pjanic (Juventus), E. Pulgar (Bologna), S. Sensi (Inter).

24) 2 gol: M. Brozovic (Inter), L. Castro (Cagliari), L. Ceppitelli (Cagliari), J. Correa (Lazio), D. Criscito (Genoa), F. Di Francesco (Spal), G. Higuain (Juventus), R. Inglese (Parma), F. Llorente (Napoli), K. Manolas (Napoli), N. Milenkovic (Fiorentina), A. Milik (Napoli), R. Palacio (Bologna), C. Piatek (Milan), F. Ribery (Fiorentina), N. Sansone (Bologna), G. Simeone (Cagliari), M. Veloso (Verona).

1 gol: L. Alberto (Lazio), F. Caicedo (Lazio), A. Marusic (Lazio), S. Milinkovic Savic (Lazio), S. Radu (Lazio)