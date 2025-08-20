Lazio, Belahyane c'è! È tornato ad allenarsi in gruppo e punta il Como

RASSEGNA STAMPA - Per un centrocampista che resta fuori ce n'è uno che rientra. La brutta notizia del forfait di Vecino, ancora a lavoro a parte e molto probabilmente out per il Como, è stata seguita da quella positiva del rientro in gruppo di Belahyane. Ieri pomeriggio, alla ripresa a Formello, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Con ogni probabilità dovrebbe far parte dei convocati nella gara di domenica. È in miglioramento costante, sta seguendo un percorso di reintegro progressivo dopo la distorsione alla caviglia che l'ha costretto a saltare le ultime due amichevoli contro Burnley e Atromitos. Sarri potrà avere anche lui a disposizione, oltre a Cataldi e Basic. Dal primo minuto, infatti, quasi sicuramente giocheranno Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru.

