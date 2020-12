Lazio - Napoli, Cucchi: "Ottimo l'atteggiamento della squadra, i gol sono vere perle" - FT

La Lazio torna a volare. La squadra di Inzaghi, impegnata contro il Napoli dopo il pareggio col Benevento e la sconfitta con il Verona, è uscita dall'Olimpico con i tre punti. Riccardo Cucchi, storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha analizzato come di consueto la sfida sul proprio profilo Twitter: "Bella vittoria della Lazio. I gol sono due "perle" di Immobile e LuisAlberto. Ottimo l'atteggiamento in campo di tutta la squadra. Il Napoli ha pagato sicuramente le assenze. E anche un gioco prevedibile e senza sbocchi".

