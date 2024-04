Lazio, Oddi: "Finalmente Kamada. Casale? Anno disgraziato, fortuna Gila..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"La Lazio deve pensare a vincere e basta, senza fare calcoli". È il pensiero di Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il complicato percorso dei biancocelesti in questa stagione. Poi, soffermandosi su alcuni singoli, l'ex calciatore ha aggiunto: "Casale, quest’anno è stato disgraziato per lui. La scorsa stagione era fra i migliori, sembra un giocatore completamente diverso rispetto allo scorso anno. Per fortuna è uscito alla grande Gila, che è riuscito a tenere in piedi la fase difensiva. Lazzari è un giocatore che non va spostato troppo, deve giocare nel suo ruolo. Chiaramente a livello difensivo fa fatica, lui da il meglio di sé quando attacca. In queste ultime 4 partite bisogna pensare soltanto a vincere”.

“Marusic ultimamente ha fatto gare eccellenti, per me fra i migliori in campo. È diverso da Lazzari, è un giocatore che può fare tutto per fisico e tecnica. Kamada? Sono contentissimo. Finalmente ci ha fatto vedere che è un giocatore vero. Ha avuto svariati problemi di adattamento, ma il curriculum parla da solo. Se rimarrà alla Lazio sarò contento”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE