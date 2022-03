Lazio, oggi la ripresa a Formello: Sarri punta il Sassuolo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un weekend libero per ripartire. Maurizio Sarri dopo l'ultima seduta di allenamento di venerdì ha concesso alla Lazio due giorni di stop. La ripresa è fissata ad oggi pomeriggio presso il Training Center di Formello dove il tecnico toscano ritroverà Ciro Immobile di ritorno da Coverciano e Luiz Felipe. Sul difensore biancoceleste si attendono dei chiarimenti in merito alle proprie condizioni visto che gli accertamenti strumentali hanno evidenziato la sua indisponibilità per l'amichevole contro la Turchia. Adesso la concentrazione dei biancocelesti è tutta rivolta alla sfida contro il Sassuolo in programma sabato 2 aprile alle 18:00. Maurizio Sarri spera di ritrovare Radu, ancora alle prese con la fascite plantare e Danilo Cataldi che nell'ultima sessione ha svolto un lavoro differenziato con il pallone.