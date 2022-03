Lazio, Luiz Felipe indisponibile per la Turchia: il difensore lascia Coverciano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Brutte notizie per Maurizio Sarri e Roberto Mancini. A seguito degli accertamenti clinici effettuati ieri sera, che ne hanno riscontrato l’indisponibilità, Luiz Felipe lascerà questa mattina Coverciano per far rientro a Formello. Il difensore biancoceleste non sarà dunque disponibile per l'amichevole contro la Turchia in programma martedì 29 marzo a a Konya.